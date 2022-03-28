В Пензе пассажира маршрутки задержали за агрессивное поведение

28.03.2022 | 09:23

В Пензе задержан мужчина, который пытался напасть на водителя маршрутки. Инцидент произошел в пятницу, 25 марта, на улице Кирова.

«В 9:23 дежурному отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» в одном из торговых центров города. К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратился охранник. Мужчина указал на ближайшую остановку общественного транспорта, где происходил конфликт между водителем и пассажиром», - пояснили в пресс-службе местного управления Росгвардии.

Стражи порядка проследовали от торгового центра (это был «ЦУМ») к остановке и поговорили с водителем маршрутки. Оказалось, когда нетрезвый нарушитель зашел в салон, другие пассажиры попытались сделать ему замечание. Это вызвало агрессию.

На ближайшей остановке водитель попросил дебошира выйти из маршрутки. В ответ гражданин попытался его ударить и сломал зеркало заднего вида.

В итоге мужчину (им оказался 41-летний житель Пензы) задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.