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Происшествия

В Пензе пассажира маршрутки задержали за агрессивное поведение

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В Пензе задержан мужчина, который пытался напасть на водителя маршрутки. Инцидент произошел в пятницу, 25 марта, на улице Кирова.

«В 9:23 дежурному отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» в одном из торговых центров города. К прибывшим на место происшествия росгвардейцам обратился охранник. Мужчина указал на ближайшую остановку общественного транспорта, где происходил конфликт между водителем и пассажиром», - пояснили в пресс-службе местного управления Росгвардии.

Стражи порядка проследовали от торгового центра (это был «ЦУМ») к остановке и поговорили с водителем маршрутки. Оказалось, когда нетрезвый нарушитель зашел в салон, другие пассажиры попытались сделать ему замечание. Это вызвало агрессию.

На ближайшей остановке водитель попросил дебошира выйти из маршрутки. В ответ гражданин попытался его ударить и сломал зеркало заднего вида.

В итоге мужчину (им оказался 41-летний житель Пензы) задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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Гость||

40 лет-ума нет.Уже не будет.

Гость||

А вот верующий человек так не смог бы поступить,всё от мракобесия...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе пассажира маршрутки задержали за агрессивное поведение
А какое ещё может быть поведение в скотовозке? Это гетто на колёсах, а не храм культуры.

Гость||

Гость писал(a):

40 лет-ума нет.Уже не будет.
Спасибо что пидаром не назвал

Имя: Гость
Комментарий:

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