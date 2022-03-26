Упавший с крыши дома на улице Кураева снег разбил иномарку

26.03.2022 | 16:30

На улице Кураева снег с крыши двухэтажки сошел на легковой автомобиль. У трехлетней иномарки смяты капоти крыша, треснуло лобовое стекло. Все случилось между домами № 14Б и 14в. Владелец Renault подсчитывает убытки.

«Как обычно, на это место поставил, буквально через час сосед звонит: «Срочно выходи, у тебя с машиной проблемы!» Восстановить ее своими силами я не смогу с этими ценами. Продавать придется», - рассказал житель дома № 14в Игорь Кожевников.

По словам местных активистов, за несколько часов до ЧП представители коммунальной организации, которая обслуживает двухэтажки, сбрасывали снег с крыши. Но делали это только с одной стороны - над тротуаром, а во двор не заглянули.

«МУП «Жилье-22» на Измайлова, 81, - нас передали только тем летом, наш МУП обанкротился. С этой стороны упал - наверное, таять стал и со льдом вместе съехал», - предположила жительница дома № 14Б Наталья Гусева.

Пензенцы вызвали сотрудников полиции. Хозяин Renault после оформления необходимых документов и прохождения экспертиз планирует подавать в суд иск на возмещение понесенного ущерба.