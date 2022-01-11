В Кузнецке тепловики ликвидируют аварию на углу Ленина и Московской

11.01.2022 | 16:22

В ночь на воскресенье, 9 января, на перекрестке улиц Ленина и Московской в Кузнецке возникло повреждение на теплосетях.

Бригада, срочно поднятая на ликвидацию аварии, перекрыла задвижки и отсекла аварийный участок.

Как пояснил директор МКП «Теплосеть» Владимир Дильман, участок, на котором произошла авария, снабжает теплом дома на улице Ленина. Магистральная труба диаметром 219 мм является обводной и летом действует вместо теплопровода на улице Рабочей.

«Под дорогой на этом перекрестке проходит несколько линий электрических сетей и канализации. Поэтому было принято решение о перекладке данного участка теплотрассы. Замена 50 метров тепловых сетей производится без отключения потребителей», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Сварочные работы планируется завершить к концу вторника, 11 января. Затем будет восстановлено песчано-гравийной смесью дорожное покрытие. В 2022 году запланирован ремонт этого участка.