Выпал с балкона: появились подробности происшествия в Кузнецке

06.01.2022 | 12:33

В Следственном управлении СК России по Пензенской области прокомментировали происшествие, случившееся в Кузнецке.

Ранее появилась информация, что с балкона многоэтажки, расположенного на шестом этаже, выпал молодой человек. Момент был снят на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, что парня, раздетого по пояс, сначала держат за руку и ногу (штанину), а потом он падает.

Приятель жертвы заявил, что молодого человека избили и сбросили. По словам мужчины, в настоящее время пострадавший находится в коме в кузнецкой больнице, ему сделали две операции, но необходима транспортировка в Пензу.

Как удалось выяснить сетевому изданию «ПензаИнформ», все произошло в ночь с 3 на 4 января. С балкона выпал 24-летний кузнечанин.

«По факту травмирования следователями Кузнецкого МСО проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.