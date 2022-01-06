Происшествия

Выпал с балкона: появились подробности происшествия в Кузнецке

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В Следственном управлении СК России по Пензенской области прокомментировали происшествие, случившееся в Кузнецке.

Ранее появилась информация, что с балкона многоэтажки, расположенного на шестом этаже, выпал молодой человек. Момент был снят на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, что парня, раздетого по пояс, сначала держат за руку и ногу (штанину), а потом он падает.

Приятель жертвы заявил, что молодого человека избили и сбросили. По словам мужчины, в настоящее время пострадавший находится в коме в кузнецкой больнице, ему сделали две операции, но необходима транспортировка в Пензу.

Как удалось выяснить сетевому изданию «ПензаИнформ», все произошло в ночь с 3 на 4 января. С балкона выпал 24-летний кузнечанин.

«По факту травмирования следователями Кузнецкого МСО проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Татьяна Махницкая.

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