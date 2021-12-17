На улице Луначарского автомобиль провалился в яму с водой

17.12.2021 | 18:53

Мать водителя, который накануне припарковал машину в неудачном месте, сняла видео, на котором видно, как холодная вода промыла полость под землей и авто стало медленно опускаться. Самостоятельно выбраться из ловушки не удалось.

«Мы вызвали водоканал, они приехали в половине десятого. Пока туда-сюда - полчаса ушло, она все проваливается», - рассказала мать автовладельца Наталья Яновская.

Аварийная бригада отключила воду в доме № 7а на улице Луначарского и уехала. Сам автовладелец отправился на работу пешком, а родительница осталась наблюдать за дальнейшими событиями. Женщина растерялась и не знала, что делать.

Пензенцы, глядя на застрявший автомобиль, сразу вспомнили 2019 год, когда на улице Аустрина в промоину провалилась машина с двумя людьми. Оба погибли.

Пока одни фотографировали провалившийся автомобиль, другие шлепали по лужам. Ручьи затопили несколько дворов, петляя по улице Луначарского, и в итоге утекли на парковку прокуратуры Железнодорожного района.

А жители дома № 7 переживают за общее имущество.

«У нас как раз подводка идет горячей воды и отопления на углу, закрыта коробами, и вот вся вода - в эти короба. И все - в подвал», - сообщил Николай Голов.

По словам местных, там, где провалилась машина, летом кипела работа - меняли водопроводные сети.

«Новые, наверное, шов лопнул», - отметил мужчина.

Беда не приходит одна. Если в доме № 7а на Луначарского из-за прорыва отключили холодную воду, то в 7-м - горячую, а в подвале - еще одна коммунальная авария. Люди надеются, что фундамент не смоет и многоэтажка не уйдет под землю.