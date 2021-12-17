Происшествия

На улице Луначарского автомобиль провалился в яму с водой

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Мать водителя, который накануне припарковал машину в неудачном месте, сняла видео, на котором видно, как холодная вода промыла полость под землей и авто стало медленно опускаться. Самостоятельно выбраться из ловушки не удалось.

«Мы вызвали водоканал, они приехали в половине десятого. Пока туда-сюда - полчаса ушло, она все проваливается», - рассказала мать автовладельца Наталья Яновская.

Аварийная бригада отключила воду в доме № 7а на улице Луначарского и уехала. Сам автовладелец отправился на работу пешком, а родительница осталась наблюдать за дальнейшими событиями. Женщина растерялась и не знала, что делать.

Пензенцы, глядя на застрявший автомобиль, сразу вспомнили 2019 год, когда на улице Аустрина в промоину провалилась машина с двумя людьми. Оба погибли.

Пока одни фотографировали провалившийся автомобиль, другие шлепали по лужам. Ручьи затопили несколько дворов, петляя по улице Луначарского, и в итоге утекли на парковку прокуратуры Железнодорожного района.

А жители дома № 7 переживают за общее имущество.

«У нас как раз подводка идет горячей воды и отопления на углу, закрыта коробами, и вот вся вода - в эти короба. И все - в подвал», - сообщил Николай Голов.

По словам местных, там, где провалилась машина, летом кипела работа - меняли водопроводные сети.

«Новые, наверное, шов лопнул», - отметил мужчина.

Беда не приходит одна. Если в доме № 7а на Луначарского из-за прорыва отключили холодную воду, то в 7-м - горячую, а в подвале - еще одна коммунальная авария. Люди надеются, что фундамент не смоет и многоэтажка не уйдет под землю.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Над сетями водопровода запрещено устраивать парковку. Сам виноват.

Гость||

Ручьи какие мудрые оказывается:донесли наконец-то информацию до служивых!Или нет?...

Гость||

Гость писал(а):

> Над сетями водопровода запрещено устраивать парковку. Сам виноват.

а че на сетях указатели стоят - водопровод, теплотрасса,канализация7

Гость||

Басенко глубоко вник в проблему?

Гость||

"Над сетями водопровода запрещено устраивать парковку. Сам виноват".

------------------------------------------------

Скажите, а вы хоть раз в жизни видели карту сетей водопровода в районе своего дома? Её не знаю сами водопроводчики, они ориентируются только на место, где вода вымыла грунт, появилась на поверхности и жители стали жаловаться на повреждение водопровода.

Гость||

https://islamnews.ru/2021/11/15/tsargrad-nashel-v-krovi-vaktsinirovannykh-mikrochipy

Европейские учёные-патологоанатомы при вскрытии тел граждан, умерших после вакцинации от ковида, обнаруживают у них микрочипы.

Гость||

Европейские учёные-патологоанатомы при вскрытии тел граждан, умерших после вакцинации от ковида, обнаруживают у них микрочипы.

___

Фейк.

Гость||

Читайте внимательно:

penzainform.r писал(a):

По словам местных, там, где провалилась машина, летом кипела работа - меняли водопроводные сети.
Т.е. место расположения водопровода прекрасно известно всем местным жителям.

Имя: Гость
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