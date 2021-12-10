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Происшествия

В Пензе за день под колесами машин оказались пять пешеходов

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В четверг, 9 декабря, в Пензе случилось сразу несколько дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Так, по предварительным данным, в 16:35 напротив дома № 64а на улице Свободы 34-летний шофер «КамАЗа» с символикой ФСИН России сбил двух 16-летних подростков.

В 20:25 напротив дома № 45 на улице Володарского 58-летний водитель автомобиля Kia Rio наехал на мужчину 1979 года рождения.

А в 21:40 напротив дома № 7 на Советской под колесами Skoda Rapid, которой управлял 31-летний водитель, оказался 35-летний мужчина.

Все пешеходы получили травмы, с которыми были госпитализированы. По каждому из ДТП проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Кроме того, в тот же день на улице Ставского 51-летний водитель Kia Sportage сбил 56-летнюю женщину. Она также доставлена в больницу.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Алабаи буртацкие в темноте ни рожна не видят. Летять как в жопу ужаленные, ещё и недовольно сигналят, "пропускай живо!"

Гость||

Еще пять дурачков полетали вверх тормашками и больше не верят пропаганде безответственности пешеходов.

Гость||

Гость писал(a):

Алабаи буртацкие в темноте ни рожна не видят. Летять как в жопу ужаленные, ещё и недовольно сигналят, "пропускай живо!"
я лично ездию медленно и спойно никого не сбил и меня бесит когда придурки сигналят пропускай, раньше не боялся, а сейчас понимаю могут влететь сбоку совершая свои безумные маневры, где ГИБДД, полностью на стороне пешеходов, я для вас не опасность и сам часто пешеход

Гость||

Гость писал(a):

Еще пять дурачков полетали вверх тормашками и больше не верят пропаганде безответственности пешеходов.
водитель всегда виноват

Гость||

Гость писал(a):

Еще пять дурачков полетали вверх тормашками и больше не верят пропаганде безответственности пешеходов.
нет сбитию пешеходов

Гость||

А что не написали что всех снесли на пешеходных переходах?

Имя: Гость
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