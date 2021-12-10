В Пензе за день под колесами машин оказались пять пешеходов

10.12.2021 | 15:03

В четверг, 9 декабря, в Пензе случилось сразу несколько дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Так, по предварительным данным, в 16:35 напротив дома № 64а на улице Свободы 34-летний шофер «КамАЗа» с символикой ФСИН России сбил двух 16-летних подростков.

В 20:25 напротив дома № 45 на улице Володарского 58-летний водитель автомобиля Kia Rio наехал на мужчину 1979 года рождения.

А в 21:40 напротив дома № 7 на Советской под колесами Skoda Rapid, которой управлял 31-летний водитель, оказался 35-летний мужчина.

Все пешеходы получили травмы, с которыми были госпитализированы. По каждому из ДТП проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Кроме того, в тот же день на улице Ставского 51-летний водитель Kia Sportage сбил 56-летнюю женщину. Она также доставлена в больницу.