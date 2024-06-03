Появились кадры с мест смертельных ДТП в Пензенской области

Появились кадры с мест смертельных ДТП, случившихся в воскресенье, 2 июня, в Пензенской области.
Первая авария произошла в Бессоновке. В 8:45 на 10-м километре трассы Пенза - Лунино - граница области 40-летний водитель ВАЗ-2112 врезался в стоявший DAF XF с полуприцепом.
В ДТП погиб 51-летний пассажир легкового автомобиля, он скончался на месте от полученных травм. 48-летней женщине, которая также была в салоне, потребовалась госпитализация. Шоферу оказали помощь на месте.
Вторая авария случилась в Нижнеломовском районе. В 23:20 на 548-м километре трассы М-5 «Урал» 36-летний мужчина попал под колеса фургона Fiat Ducato, которым управлял 69-летний водитель.
«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщила старший инспектор отделения по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.
Жителей региона просят быть внимательнее. Это касается как людей за рулем, так и «безлошадных» участников дорожного движения. Первым необходимо выбирать безопасную скорость, а вторым - использовать в одежде световозвращающие элементы.
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