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Происшествия

Появились кадры с мест смертельных ДТП в Пензенской области

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Появились кадры с мест смертельных ДТП, случившихся в воскресенье, 2 июня, в Пензенской области.

Появились кадры с мест смертельных ДТП в Пензенской области

Первая авария произошла в Бессоновке. В 8:45 на 10-м километре трассы Пенза - Лунино - граница области 40-летний водитель ВАЗ-2112 врезался в стоявший DAF XF с полуприцепом.

Появились кадры с мест смертельных ДТП в Пензенской области

В ДТП погиб 51-летний пассажир легкового автомобиля, он скончался на месте от полученных травм. 48-летней женщине, которая также была в салоне, потребовалась госпитализация. Шоферу оказали помощь на месте.

Вторая авария случилась в Нижнеломовском районе. В 23:20 на 548-м километре трассы М-5 «Урал» 36-летний мужчина попал под колеса фургона Fiat Ducato, которым управлял 69-летний водитель.

Появились кадры с мест смертельных ДТП в Пензенской области

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщила старший инспектор отделения по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.

Жителей региона просят быть внимательнее. Это касается как людей за рулем, так и «безлошадных» участников дорожного движения. Первым необходимо выбирать безопасную скорость, а вторым - использовать в одежде световозвращающие элементы.

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Источник — фото и видео УГИБДД областного УМВД РФ
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