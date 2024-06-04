На ул. Медицинской в Пензе ребенок выпал с четвертого этажа

04.06.2024 | 10:43

Днем в понедельник, 3 июня, на улице Медицинской в Пензе случилось ЧП: из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал трехлетний ребенок.

Девочка оперлась на москитную сетку и вместе с ней рухнула вниз. Сейчас пострадавшая находится в больнице, где получает необходимую помощь.

«В момент происшествия родители ребенка находились в квартире», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители. По результатам проверки примут процессуальное решение.

22 апреля на ул. Литвинова в Пензе из окна на третьем этаже выпал 5-летний мальчик, облокотившийся на москитную сетку. Его госпитализировали.

18 апреля в селе Ермоловка Пензенского района годовалый мальчик упал с высоты четвертого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.

31 марта на проспекте Строителей в Пензе несчастный случай произошел с четырехлетним ребенком, который выпал из окна на 7-м этаже. Его доставили в реанимацию.

«Уважаемые родители, будьте бдительны! Если у вас в квартире маленькие дети, закрывайте окна, даже если отлучаетесь на секунду!» - обратилась к жителям региона уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова.