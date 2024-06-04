Сетевое издание|18+|Вторник|4 июн 2024|12:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+24oC
+25oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

На ул. Медицинской в Пензе ребенок выпал с четвертого этажа

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Днем в понедельник, 3 июня, на улице Медицинской в Пензе случилось ЧП: из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал трехлетний ребенок.

Девочка оперлась на москитную сетку и вместе с ней рухнула вниз. Сейчас пострадавшая находится в больнице, где получает необходимую помощь.

«В момент происшествия родители ребенка находились в квартире», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

В обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители. По результатам проверки примут процессуальное решение.

22 апреля на ул. Литвинова в Пензе из окна на третьем этаже выпал 5-летний мальчик, облокотившийся на москитную сетку. Его госпитализировали.

18 апреля в селе Ермоловка Пензенского района годовалый мальчик упал с высоты четвертого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.

31 марта на проспекте Строителей в Пензе несчастный случай произошел с четырехлетним ребенком, который выпал из окна на 7-м этаже. Его доставили в реанимацию.

«Уважаемые родители, будьте бдительны! Если у вас в квартире маленькие дети, закрывайте окна, даже если отлучаетесь на секунду!» - обратилась к жителям региона уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте