На ул. Медицинской в Пензе ребенок выпал с четвертого этажа

Днем в понедельник, 3 июня, на улице Медицинской в Пензе случилось ЧП: из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, выпал трехлетний ребенок.
Девочка оперлась на москитную сетку и вместе с ней рухнула вниз. Сейчас пострадавшая находится в больнице, где получает необходимую помощь.
«В момент происшествия родители ребенка находились в квартире», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.
В обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители. По результатам проверки примут процессуальное решение.
22 апреля на ул. Литвинова в Пензе из окна на третьем этаже выпал 5-летний мальчик, облокотившийся на москитную сетку. Его госпитализировали.
18 апреля в селе Ермоловка Пензенского района годовалый мальчик упал с высоты четвертого этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.
31 марта на проспекте Строителей в Пензе несчастный случай произошел с четырехлетним ребенком, который выпал из окна на 7-м этаже. Его доставили в реанимацию.
«Уважаемые родители, будьте бдительны! Если у вас в квартире маленькие дети, закрывайте окна, даже если отлучаетесь на секунду!» - обратилась к жителям региона уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова.
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