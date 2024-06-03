В Бессоновке погиб пассажир ВАЗа, врезавшегося в стоявшую фуру

03.06.2024 | 11:15

В Госавтоинспекции сообщили подробности смертельного ДТП в Бессоновке, случившегося утром в воскресенье, 2 июня.

По предварительным данным, в 8:45 на 10-м километре трассы Пенза - Лунино - граница области 40-летний водитель ВАЗ-2112 врезался в стоявший DAF XF с полуприцепом.

Судя по фото с места аварии, основной удар пришелся на правую сторону легкового автомобиля спереди.

51-летний пассажир от полученных травм скончался, находившуюся в салоне 48-летнюю женщину госпитализировали с телесными повреждениями. Водителю оказали помощь на месте, доставлять его в больницу не понадобилось.

«По данному факту проводится проверка», - добавили в УГИБДД УМВД России по Пензенской области.