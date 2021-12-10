В УФСИН прокомментировали ДТП со сбитыми спецмашиной подростками

В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний России прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся вечером в четверг, 9 декабря, на улице Свободы в Пензе.
Сообщение о происшествии оперативно появилось в соцсети «ВКонтакте». «ФСИН на пешеходном сбили пешеходов, пробка в обе стороны. Время 17:30», - уточнил очевидец в городском водительском сообществе.
Позже в сообществе появилась информация о том, что водитель КамАЗа, мужчина 1987 года рождения, допустил наезд на двух 16-летних пешеходов. Юношей доставили в больницу для обследования, их жизни ничто не угрожает.
В пятницу, 10 декабря, в региональном управлении ФСИН дали официальный комментарий произошедшему.
«По факту ДТП с участием спецавтомобиля отдела по конвоированию УФСИН России по Пензенской области назначена служебная проверка. Руководство УФСИН России по Пензенской области выражает сожаление по поводу случившегося и окажет всю необходимую помощь пострадавшим», - говорится в сообщении.
В пресс-службе управления сетевому изданию «ПензаИнформ» также сообщили, что сейчас продумываются конкретные варианты помощи пострадавшим подросткам и их семьям.
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