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Происшествия

В УФСИН прокомментировали ДТП со сбитыми спецмашиной подростками

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В региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний России прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся вечером в четверг, 9 декабря, на улице Свободы в Пензе.

Сообщение о происшествии оперативно появилось в соцсети «ВКонтакте». «ФСИН на пешеходном сбили пешеходов, пробка в обе стороны. Время 17:30», - уточнил очевидец в городском водительском сообществе.

Позже в сообществе появилась информация о том, что водитель КамАЗа, мужчина 1987 года рождения, допустил наезд на двух 16-летних пешеходов. Юношей доставили в больницу для обследования, их жизни ничто не угрожает.

В пятницу, 10 декабря, в региональном управлении ФСИН дали официальный комментарий произошедшему.

«По факту ДТП с участием спецавтомобиля отдела по конвоированию УФСИН России по Пензенской области назначена служебная проверка. Руководство УФСИН России по Пензенской области выражает сожаление по поводу случившегося и окажет всю необходимую помощь пострадавшим», - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления сетевому изданию «ПензаИнформ» также сообщили, что сейчас продумываются конкретные варианты помощи пострадавшим подросткам и их семьям.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

А разве это был не теракт? Двое экстремистов напали на спецтранспорт при исполнении!

Гость||

У мусоров скоро столько прав будет, что людей смогут убивать налево и направо и ничего им за это не будет.

Гость||

В вашей любимой США копы могут стрелять на поражение при минимальном подозрении в угрозе своей жизни. Так что, терпите

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Руководство УФСИН России по Пензенской области выражает сожаление по поводу случившегося и окажет всю необходимую помощь пострадавшим»
Швабру не запихают если что. Поблажка

Гость||

УФСИН России по Пензенской области выражает сожаление по поводу случившегося и окажет всю необходимую помощь пострадавшим

___________

Согласно гражданскому кодексу, владелец средства повышенной опасности обязан компенсировать вред, причиненный пострадавшему вне зависимости от наличия своей вины в происшествии. Это не добрые дяденьки расщедрились, а это обязанность следования букве закона.

Гость||

Скорейшего выздоровления подросткам!

Гость||

Эх писаки, а как по морде получите или ограбят сразу к мусорам бежите, тогда эти вопросы решайте сами а не бегите к мусорам ; КАРАУЛ ОГРАБИЛИ И МОРДУ НАБИЛИ.

Гость||

Гость писал(a):

Это не добрые дяденьки расщедрились, а это обязанность следования букве закона.
Вы путаете "компенсировать вред" (обычно страховка ОСАГО) - и "оказать помощь". Вывод: Вы - дурачек?

Гость||

Гость писал(a):

Эх писаки, а как по морде получите или ограбят сразу к мусорам бежите, тогда эти вопросы решайте сами а не бегите к мусорам ; КАРАУЛ ОГРАБИЛИ И МОРДУ НАБИЛИ.
А мусора прям так и кинулись искать кто морды разбивает и помогать людям ага. Они лучше пойдут за маски штрафы собирать в ТЦ.

Гость||

Гость писал(a):

Это не добрые дяденьки расщедрились, а это обязанность следования букве закона.

Вы путаете "компенсировать вред" (обычно страховка ОСАГО) - и "оказать помощь". Вывод: Вы - дурачек?

Да, он дурачок. Только дурачок может прыгать под средство повышенной опасности, и потом гордиться этим что ответственность на водителе.

Имя: Гость
Комментарий:

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