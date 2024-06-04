В Сердобске наказали водителя Toyota Land Cruiser, сбившего школьницу

В Сердобске вынесли приговор 34-летнему водителю Toyota Land Cruiser, сбившему 12-летнюю школьницу.
Авария случилась днем 8 ноября 2023 года на улице Пушкина. Юная горожанка шла по нерегулируемому переходу.
«Водитель своевременно не увидел девочку, не принял меры к снижению скорости и, не уступив дорогу, совершил наезд на пешехода», - сообщили в Сердобском городском суде.
Школьницу с травмами увезли в больницу. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.
При назначении наказания суд учел, что водитель раскаялся, возместил пострадавшей моральный вред и извинился перед ее родителями.
Сердобчанина приговорили к 10 месяцам ограничения свободы и на полтора года лишили его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.
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