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Криминал

В Сердобске наказали водителя Toyota Land Cruiser, сбившего школьницу

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В Сердобске вынесли приговор 34-летнему водителю Toyota Land Cruiser, сбившему 12-летнюю школьницу.

Авария случилась днем 8 ноября 2023 года на улице Пушкина. Юная горожанка шла по нерегулируемому переходу.

«Водитель своевременно не увидел девочку, не принял меры к снижению скорости и, не уступив дорогу, совершил наезд на пешехода», - сообщили в Сердобском городском суде.

Школьницу с травмами увезли в больницу. Ее здоровью был причинен тяжкий вред.

При назначении наказания суд учел, что водитель раскаялся, возместил пострадавшей моральный вред и извинился перед ее родителями.

Сердобчанина приговорили к 10 месяцам ограничения свободы и на полтора года лишили его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

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