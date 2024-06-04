В Пензе ищут двух водителей, сбивших пешеходов

04.06.2024 | 12:06

В Пензе ищут очевидцев двух дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Первая авария случилась 28 мая в 14:30 напротив дома № 15 на улице Осоавиахимовской: неизвестный водитель сбил женщину и скрылся.

Второе ДТП произошло 29 мая в 22:00 около дома № 3 на улице Менделеева: там аналогичным образом автомобилист сбил мужчину.

Оба пешехода получили травмы.

«Убедительно просим свидетелей и очевидцев дорожно-транспортных происшествий позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 13», - призвало население УГИБДД УМВД России по Пензенской области.