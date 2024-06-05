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Происшествия

В Тамале судебные приставы спасли от огня дом и автомобили

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В рабочем поселка Тамала судебные приставы стали неожиданными свидетелями пожара. В населенный пункт служителей закона привело исполнительное производство, по дороге они увидели густой черный дым, поднимавшийся над крышами.

Как оказалось, горел гараж во дворе, рядом с хозяйственными постройками и жилым домом.

«Не теряя времени, младший судебный пристав по ОУПДС Евгений Сидорин и водитель отделения Алексей Архипов проверили, есть ли кто-то в доме. Убедившись, что там никого нет, оповестили соседей о пожаре», - рассказали в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

Приставы решили вступить в борьбу с огнем, чтобы не допустить его распространения на дом, постройки и другое имущество. Мужчины выкатили из горевшего гаража два автомобиля.

Вскоре на место прибыла бригада пожарных, которая быстро ликвидировала возгорание.

В Тамале судебные приставы спасли от огня дом и автомобили

«Благодаря быстрой и профессиональной реакции сотрудников управления удалось снизить ущерб, причиненный имуществу граждан. Их решительные действия не позволили огню распространиться на жилой дом, сотрудники спасли ценное имущество и предотвратили более серьезные последствия пожара», - отметили в пресс-службе ведомства.

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Источник — фото УФССП по области
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