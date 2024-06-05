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Происшествия

Мужчина напал на 18-летнюю пензячку после домогательств

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В Пензе следователи начали проверку появившейся в Сети информации о нападении на 18-летнюю девушку.

Случившееся пострадавшая запечатлела на видео. Девушка снимала, как идет по темной улице, а ее преследует мужчина, который предлагает отправиться с ним в баню, хватает за руку. Она просит оставить ее в покое, но незнакомец не отстает, требует прекратить съемку. Затем пензячка пытается убежать, а преследователь нападает на нее.

Девушка громко кричит, дает отпор. В заключительных кадрах ролика раздаются ее рыдания, мужчина же исчезает с места происшествия.

В Сети поясняется, что неизвестный шел за пострадавшей с проспекта Победы на Тернопольскую, а нападение случилось у дома № 10 на этой улицу.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, девушка не обращалась в органы с заявлением о противоправных действиях. Полицейские, ознакомившись с роликом, провели розыск и установили личность пострадавшей и предполагаемое место происшествия.

«Девушка была доставлена в СУ СК России по Пензенской области для дачи объяснений. В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения мужчины, изображенного на видео», - добавили в полиции.

Следователи начали проверку по факту случившегося.

Граждан, располагающих информацией о личности снятого на видео мужчины, его местонахождении или обстоятельствах произошедшего, просят обратиться в региональное следственное управление по телефону 8(8412)63-64-96 или в полицию по телефону 02, либо сообщить имеющиеся сведения в личном диалоге в сообществе следственного управления (https://vk.com/penza.sledcom), конфиденциальность гарантирована, обратились к пензенцам в СУ СК РФ по региону.

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Источник — кадр с видео, опубликованного в группе «Пенза Новости»
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