В Нижнеломовском районе водитель фургона насмерть сбил пешехода

03.06.2024 | 11:34

В воскресенье, 2 июня, в ночном ДТП с фургоном в Нижнеломовском районе погиб пешеход.

По предварительным данным, авария случилась в 23:20 на 548-м километре трассы М-5 «Урал». 69-летний водитель Fiat Ducato сбил 36-летнего мужчину.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в Госавтоинспекции.

Ранее в Пензе в крупном ДТП на М-5 погиб человек. Участниками аварии стали 4 машины и 3 пешехода.

Вначале Sitrak с полуприцепом Schmitz наехал на стоявший КамАЗ, затем тот сбил трех мужчин и врезался в ВАЗ-2110, а последний - в Toyota Camry.