В Нижнеломовском районе водитель фургона насмерть сбил пешехода

В воскресенье, 2 июня, в ночном ДТП с фургоном в Нижнеломовском районе погиб пешеход.
По предварительным данным, авария случилась в 23:20 на 548-м километре трассы М-5 «Урал». 69-летний водитель Fiat Ducato сбил 36-летнего мужчину.
«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится проверка», - сообщили в Госавтоинспекции.
Ранее в Пензе в крупном ДТП на М-5 погиб человек. Участниками аварии стали 4 машины и 3 пешехода.
Вначале Sitrak с полуприцепом Schmitz наехал на стоявший КамАЗ, затем тот сбил трех мужчин и врезался в ВАЗ-2110, а последний - в Toyota Camry.
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