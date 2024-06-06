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Происшествия

В Бессоновке пожар в жилом доме тушили 18 человек

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В среду, 5 июня, на улице Набережной в Бессоновке произошел серьезный пожар. Сообщение о нем поступило в 19:12.

В Бессоновке пожар в жилом доме тушили 18 человек

Выгорел пристрой к 2-этажному пеноблочному дому на площади 100 кв. м, а также комната на втором этаже на площади 20 кв. м.

В Бессоновке пожар в жилом доме тушили 18 человек

Пламя тушили 18 человек - сотрудники ФПС и Пензенского пожарно-спасательного центра. Привлекалось 6 единиц спецтехники.

«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В этот же день на улице Ново-Казанской в Пензе огонь уничтожил 11 хозяйственных построек и гараж. Его тушили 23 пожарных, привлекалось 6 спецавтомобилей. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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