В Бессоновке пожар в жилом доме тушили 18 человек

06.06.2024 | 10:31

В среду, 5 июня, на улице Набережной в Бессоновке произошел серьезный пожар. Сообщение о нем поступило в 19:12.

Выгорел пристрой к 2-этажному пеноблочному дому на площади 100 кв. м, а также комната на втором этаже на площади 20 кв. м.

Пламя тушили 18 человек - сотрудники ФПС и Пензенского пожарно-спасательного центра. Привлекалось 6 единиц спецтехники.

«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В этот же день на улице Ново-Казанской в Пензе огонь уничтожил 11 хозяйственных построек и гараж. Его тушили 23 пожарных, привлекалось 6 спецавтомобилей. Общая площадь возгорания составила 150 кв. м.