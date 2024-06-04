На улице Горной в Пензе сгорел деревянный дом

04.06.2024 | 17:42

Днем во вторник, 4 июня, на улице Горной в Пензе случился пожар. Сигнал поступил в ГУ МЧС России по региону в 14:06.

Пламя охватило деревянный дом площадью 80 кв. м, расположенный неподалеку от лицея № 55. На тушение огня выехали 16 спасателей на 3 спецмашинах.

Никто из людей в результате возгорания не пострадал.

«В настоящее время устанавливаются причины и все обстоятельства случившегося», - сообщили в пресс-службе управления.

В этот же день произошел еще один пожар: на улице Радужной в Засечном вспыхнула «Лада-Приора». Это случилось у дома № 8, неподалеку от детской площадки. Пострадал мужчина.