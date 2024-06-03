Спасатели не нашли водителя «Газели», сбитой напором кипятка

03.06.2024 | 13:16

Пензенские спасатели рассказали о работе на месте ЧП на улице Беляева, случившегося в воскресенье, 2 июня, из-за коммунальной аварии.

«В 18:05 поступило сообщение из центра обработки экстренных вызовов системы 112 о том, что произошел порыв трубы горячего водоснабжения большого диаметра, в результате струей воды была перевернута на бок автомашина марки «Газель», внутри которой предположительно находился водитель», - пояснили в пожарно-спасательном центре.

Специалисты обследовали место происшествия, но водителя так и не нашли.

Ранее уточнялось, что в ЧП никто не пострадал. Прокуратура Октябрьского района организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Как отметили в ресурсоснабжающей организации, порыв случился при переводе нагрузки с котельной «Арбеково» на ТЭЦ-1.