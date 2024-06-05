На ул. Ново-Казанской в Пензе огонь уничтожил 11 построек

05.06.2024 | 15:39

В среду, 5 июня, в Пензе случился пожар на улице Ново-Казанской. Сообщение о возгорании спасатели получили в 13:42.

Пламя ликвидировали 23 пожарных. К тушению огня привлекли 6 единиц техники.

Общая площадь возгорания составила 150 кв. м. Огонь уничтожил 11 хозяйственных построек, гараж и строительный мусор.

«Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

4 июня в Пензе на улице Горной загорелся дом площадью 80 кв. м, расположенный неподалеку от лицея № 55. На тушение огня выехали 16 спасателей на 3 спецмашинах.

Из-за жары в Пензенской области объявлен 4-й класс пожарной опасности, число возгораний возросло.

«Более 120 пожаров произошло на прошедшей неделе в нашем регионе, увеличилось количество ландшафтных пожаров, в том числе и из-за тополиного пуха», - отметил заместитель начальника регионального ГУ МЧС России Дмитрий Закаткин.