Сетевое издание|18+|Среда|5 июн 2024|16:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

На ул. Ново-Казанской в Пензе огонь уничтожил 11 построек

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 5 июня, в Пензе случился пожар на улице Ново-Казанской. Сообщение о возгорании спасатели получили в 13:42.

Пламя ликвидировали 23 пожарных. К тушению огня привлекли 6 единиц техники.

На ул. Ново-Казанской в Пензе огонь уничтожил 11 построек

Общая площадь возгорания составила 150 кв. м. Огонь уничтожил 11 хозяйственных построек, гараж и строительный мусор.

На ул. Ново-Казанской в Пензе огонь уничтожил 11 построек

«Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

4 июня в Пензе на улице Горной загорелся дом площадью 80 кв. м, расположенный неподалеку от лицея № 55. На тушение огня выехали 16 спасателей на 3 спецмашинах.

Из-за жары в Пензенской области объявлен 4-й класс пожарной опасности, число возгораний возросло.

«Более 120 пожаров произошло на прошедшей неделе в нашем регионе, увеличилось количество ландшафтных пожаров, в том числе и из-за тополиного пуха», - отметил заместитель начальника регионального ГУ МЧС России Дмитрий Закаткин.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото, видео ГУ МЧС России по области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте