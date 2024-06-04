В Засечном вспыхнул автомобиль, пострадал мужчина

04.06.2024 | 12:55

Во вторник, 4 июня, на улице Радужной в Засечном вспыхнул автомобиль. Очевидцы сняли охваченную огнем машину с разных ракурсов и выложили кадры в Сеть.

ЧП произошло у дома № 8, неподалеку от детской площадки. В этот момент на парковке было несколько десятков других транспортных средств.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили, что сгорел автомобиль «Лада-Приора».

«Пострадал мужчина. Пожар ликвидирован силами 5-й пожарно-спасательной части», - добавили в ведомстве.

Несколько лет назад у дома № 12 на улице Радужной сгорел Volkswagen Passat. Пострадала также и соседняя машина, Skoda Octavia. По сообщениям очевидцев, машину поджег подросток, бросивший в нее коктейль Молотова.

Источник фото № 1 - «Сова Пенза авто», фото № 2 - «Типичная Пенза».