Очевидцы: в Пензе автомобиль ФСИН сбил пешеходов

Житель Пензы сообщил о ДТП с участием автомобиля Федеральной службы исполнения наказаний России. Инцидент произошел вечером в четверг, 9 декабря, на улице Свободы.
«ФСИН на пешеходном сбили пешеходов, пробка в обе стороны. Время 17:30», - уточнил очевидец в городском водительском сообществе во «Вконтакте».
К посту он прикрепил два видео, на которых запечатлен автомобиль с надписью «ФСИН России», машины полиции и группа людей, толпящихся на проезжей части.
Позднее в сообществе появился пост следующего содержания: «Водитель автомобиля «Камаз» - мужчина 1987 (года рождения. - Прим. ред.) - допустил наезд на пешеходов -юношей 16 лет. Пешеходы доставлены в медучреждение для обследования. Жизни пешеходов угрозы нет. Проводится проверка».
В региональном управлении ФСИН сообщили, что официальная информация о случившемся будет опубликована в пятницу, 10 декабря.
В управлении ГИБДД аварию также пока не прокомментировали.
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penzainform.ru писал(a):Как символично...