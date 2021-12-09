Очевидцы: в Пензе автомобиль ФСИН сбил пешеходов

09.12.2021 | 19:08

Житель Пензы сообщил о ДТП с участием автомобиля Федеральной службы исполнения наказаний России. Инцидент произошел вечером в четверг, 9 декабря, на улице Свободы.

«ФСИН на пешеходном сбили пешеходов, пробка в обе стороны. Время 17:30», - уточнил очевидец в городском водительском сообществе во «Вконтакте».

К посту он прикрепил два видео, на которых запечатлен автомобиль с надписью «ФСИН России», машины полиции и группа людей, толпящихся на проезжей части.

Позднее в сообществе появился пост следующего содержания: «Водитель автомобиля «Камаз» - мужчина 1987 (года рождения. - Прим. ред.) - допустил наезд на пешеходов -юношей 16 лет. Пешеходы доставлены в медучреждение для обследования. Жизни пешеходов угрозы нет. Проводится проверка».

В региональном управлении ФСИН сообщили, что официальная информация о случившемся будет опубликована в пятницу, 10 декабря.

В управлении ГИБДД аварию также пока не прокомментировали.