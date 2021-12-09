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Происшествия

Очевидцы: в Пензе автомобиль ФСИН сбил пешеходов

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Житель Пензы сообщил о ДТП с участием автомобиля Федеральной службы исполнения наказаний России. Инцидент произошел вечером в четверг, 9 декабря, на улице Свободы.

«ФСИН на пешеходном сбили пешеходов, пробка в обе стороны. Время 17:30», - уточнил очевидец в городском водительском сообществе во «Вконтакте».

К посту он прикрепил два видео, на которых запечатлен автомобиль с надписью «ФСИН России», машины полиции и группа людей, толпящихся на проезжей части.

Позднее в сообществе появился пост следующего содержания: «Водитель автомобиля «Камаз» - мужчина 1987 (года рождения. - Прим. ред.) - допустил наезд на пешеходов -юношей 16 лет. Пешеходы доставлены в медучреждение для обследования. Жизни пешеходов угрозы нет. Проводится проверка».

В региональном управлении ФСИН сообщили, что официальная информация о случившемся будет опубликована в пятницу, 10 декабря.

В управлении ГИБДД аварию также пока не прокомментировали.

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Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

на улице Свободы.
Как символично...

Гость||

Теперь начальнику управления путен внеочередное звание даст.

Гость||

совсем уже с ума сошли от вседозволенности

Гость||

Пропускать все промежуточные этапы - проще сразу давить

Имя: Гость
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