В Пензенском районе пропала 94-летняя Лидия Герасимова

14.07.2025 | 21:05

В Пензенском районе разыскивают 94-летнюю Лидию Ивановну Герасимову. 13 июля она ушла в лес из поселка Золотаревка и не вернулась.

Ориентировку на пропавшую распространили волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост Лидии Герасимовой - 155 сантиметров, телосложение среднее. У нее короткие седые волосы и зеленые глаза.

В день исчезновения на женщине были коричневая кофта, предположительно темные штаны, черные галоши и платок. С собой Лидия Герасимова взяла черную сумку.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.