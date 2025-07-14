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Происшествия

Обнаружение тела женщины в проволоке: комментарий следователей

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В Следственном управлении СКР по Пензенской области прокомментировали информацию об обнаружении тела 31-летней женщины, которая числилась пропавшей без вести с 4 июля.

По данным следователей, в тот день с 15:00 до 17:00 она находилась на Ульяновской, 54а (у здания автосервиса рядом с трассой М-5). После этого ушла в неизвестном направлении и исчезла.

12 июля тело горожанки, запутанное в проволоку, обнаружили на территории СНТ «40 лет Октября - 2» в Пензе. Спасатели с помощью кусачек перерезали проволоку, освободили погибшую и передали сотрудникам полиции.

Во время осмотра каких-либо повреждений, которые свидетельствовали бы о насильственном характере смерти, на женщине не обнаружили.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

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