В ДТП с 4 автомобилями в Спасском районе погибли 2 человека

14.07.2025 | 09:49

Вечером в воскресенье, 13 июля, в Спасском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 16:45 на 491-м километре трассы М-5, вблизи села Веденяпино, столкнулись 4 автомобиля:

- Kia Sorento с водителем 1998 года рождения;

- Nissan Tiida под управлением мужчины 1967 года рождения;

- Scania с шофером 1975 года рождения;

- Haval, которым управлял мужчина 1972 года рождения.

В результате водитель Nissan и ехавшая с ним 56-летняя женщина от полученных травм скончались на месте ДТП.

Мужчину, управлявшего автомобилем Kia Sorento, и находившегося в салоне 32-летнего пассажира госпитализировали.

По факту аварии сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной Госавтоинспекции.