Вандалы повредили часть новогодней конструкции на пл. Ленина

07.12.2021 | 14:23

В Пензе участились случаи вандализма. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в городском «Зеленхозе».

«Сегодня ночью была отломлена часть баннера, который закрывает основание главной новогодней елки на площади Ленина. Также от конструкции елки, которая расположена в «Могилевском дворике», были отломлены некоторые ветви», - уточнили специалисты.

Пензенцам напомнили, что за вандализм предусмотрена ответственность по статье 214 УК РФ. Тем, кто портит имущество в общественном месте, грозит штраф в размере до 40 000 рублей.

Ранее сообщалось, что щиты вокруг искусственной елки на площади Ленина в этом году обновили. В целом конструкция, подвергшаяся капитальному ремонту, уже собрана.