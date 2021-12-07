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Происшествия

Вандалы повредили часть новогодней конструкции на пл. Ленина

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В Пензе участились случаи вандализма. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в городском «Зеленхозе».

«Сегодня ночью была отломлена часть баннера, который закрывает основание главной новогодней елки на площади Ленина. Также от конструкции елки, которая расположена в «Могилевском дворике», были отломлены некоторые ветви», - уточнили специалисты.

Пензенцам напомнили, что за вандализм предусмотрена ответственность по статье 214 УК РФ. Тем, кто портит имущество в общественном месте, грозит штраф в размере до 40 000 рублей.

Ранее сообщалось, что щиты вокруг искусственной елки на площади Ленина в этом году обновили. В целом конструкция, подвергшаяся капитальному ремонту, уже собрана.

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Источник — фото № 2 и 3
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Гость||

их ищь поймай попробуя

Гость||

Если такой бардак перед зданием областной администрации которую охраняют то в городе полный .... Ну и где полиция и росгвардия? Где камеры видеонаблюдения?

Гость||

Главную ёлку нормальную купите. Это ведь маразм. Этот ширпотреб ещё и капитально отремонтировали. Потратили деньги и время.

Гость||

Ёлка на винтах и гайках это не ёлка, а фальшивка. Вот и ломают в знак протеста. Поставьте нормальную.

Гость||

Гость писал(a):

Поставьте нормальную.
Поставят нормальную, белки заведутся. Опять проблема со съемом пьяных буртасов с дерева будет.

Имя: Гость
Комментарий:

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