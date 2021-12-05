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Общество

В Пензе почти завершен монтаж главной городской елки

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Утренний обход площади Ленина для директора МУП «Зеленое хозяйство» Андрея Денискина закончился провалом. Часть плитки на Московской улице ушла в песок.

Сотрудники муниципального предприятия огородили территорию и начали латать яму, образовавшуюся на пензенском Арбате.

«Своими силами мы постараемся все устранить. Завезем песок. Надеемся, что справимся», - прокомментировала мастер МУП «Зеленое хозяйство Пензы» Наталья Борисова.

Провал заделали, хоть это и не входит в обязанности специалистов данной организации. А вот подготовка города к Новому году - их задача.

Установка елки на центральной площади почти завершена. Осталось развесить шары и подключить иллюминацию, которую опробуют во вторник, 7 декабря. Кстати, в этот раз праздник в Пензу приходит чуть быстрее.

«Мы немножко сроки взяли с запасом, так как елка прошла капитальный ремонт, произведена покраска металлических частей. Мы подстраховались, начали монтаж раньше», - рассказал директор МУП «Зеленое хозяйство Пензы» Андрей Денискин.

Обновились и щиты вокруг искусственного дерева, которое теперь стоит в центре площади, а не ближе к улице Кирова, как раньше. Поменялись последние цифры в инсталляциях «2022».

Сквер пословиц украсил огромный новогодний шар. Для полной атмосферы праздника не хватает, пожалуй, только снега.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Это не елка! Все что хотите: пирамида майя, конус, зелень, бабло на ветер, ужас ужасный и т.д., но только не ёлка!

Гость||

Сквер пословиц-напоминание о Иа Белозерцеве, всегда плюю, проходя мимо, тьфу!

"Воровское стяжание впрок не пойдет"- вот чему надо было там ставить памятные знаки, на тыщу лет вперед актуально!

Гость||

Денискин такой же спец, как иа, желаю что бы сел

Гость||

Это точно ёлка или просто название?

Гость||

А на неё смотреть людям без курокода можно?

Гость||

Гость писал(a):

ужас ужасный и т.д., но только не ёлка!
Тварение тварюжное,хрень хреновая,чума чумовая...

Гость||

Задницу туда лошадиную поставьте пусть дед мороз на ней и рассекает

Гость||

Ау низу как раз бубенцы есть и пусть из кабинетов достойные члены общества лицезреют

Гость||

Это пластиковый конус-пирамида со звездой НАТО на вершине. )

Имя: Гость
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