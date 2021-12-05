В Пензе почти завершен монтаж главной городской елки

05.12.2021 | 17:55

Утренний обход площади Ленина для директора МУП «Зеленое хозяйство» Андрея Денискина закончился провалом. Часть плитки на Московской улице ушла в песок.

Сотрудники муниципального предприятия огородили территорию и начали латать яму, образовавшуюся на пензенском Арбате.

«Своими силами мы постараемся все устранить. Завезем песок. Надеемся, что справимся», - прокомментировала мастер МУП «Зеленое хозяйство Пензы» Наталья Борисова.

Провал заделали, хоть это и не входит в обязанности специалистов данной организации. А вот подготовка города к Новому году - их задача.

Установка елки на центральной площади почти завершена. Осталось развесить шары и подключить иллюминацию, которую опробуют во вторник, 7 декабря. Кстати, в этот раз праздник в Пензу приходит чуть быстрее.

«Мы немножко сроки взяли с запасом, так как елка прошла капитальный ремонт, произведена покраска металлических частей. Мы подстраховались, начали монтаж раньше», - рассказал директор МУП «Зеленое хозяйство Пензы» Андрей Денискин.

Обновились и щиты вокруг искусственного дерева, которое теперь стоит в центре площади, а не ближе к улице Кирова, как раньше. Поменялись последние цифры в инсталляциях «2022».

Сквер пословиц украсил огромный новогодний шар. Для полной атмосферы праздника не хватает, пожалуй, только снега.