Происшествия

В Пензе Datsun проехал на красный свет и получил удар в бок

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В субботу, 11 сентября, в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилась публикация видезаписи, на которой запечатлено жесткое столкновение двух автомобилей, случившееся в четверг, 9-го.

«Момент ДТП. Дублер Окружной», - пояснил автор.

На кадрах запечатлен перекресток, оборудованный светофором. Автомобили ждут разрешающего сигнала. Неожиданно Datsun резко трогается и едет на красный свет наперерез движущемуся на зеленый сигнал ВАЗ-2110.

От удара иномарка отлетает и опрокидывается на левый бок. Из «десятки» выходит водитель и, прихрамывая, идет к Datsun. Вслед за ним быстро подходят еще несколько мужчин и общими усилиями ставят машину на колеса. Судя по записи, сильных травм никто не получил.

Пользователи Сети не замедлили прокомментировать видео. «Пацаны сказали, проскочим!», «Что там в голове-то?» - осудили они нарушителя.

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Гость||

Буртацкий алабай-таксопёр торопилса на зоказ

Гость||

на дороге ездить таким ослам нельзя, щас легко отделался, в следующий раз себя или кого-нибудь убьет... лишать прав навсегда...

Гость||

Как будто глаза обшиты. Куда смотрел.

Гость||

Ненавижу таких дебилов, стартующих на красный за секунды до переключения. Этим они показывают, что и в постели, видимо, кончают до эрекции

Гость||

Есть: как узбек опростался

Гость||

Гость писал(a):

Как будто глаза обшиты. Куда смотрел.
Когда обшиты-дальше покрывала не видит.Перемкнуло малость видать.

Гость||

Он назад хотел здать.Скорости перепутал.И педали.)))))

Гость||

Новостей про поездки Мельниченко и ДТП других новостей нет?

Имя: Гость
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