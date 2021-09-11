В Пензе Datsun проехал на красный свет и получил удар в бок

11.09.2021 | 13:32

В субботу, 11 сентября, в группе пензенских автомобилистов в соцсети «ВКонтакте» появилась публикация видезаписи, на которой запечатлено жесткое столкновение двух автомобилей, случившееся в четверг, 9-го.

«Момент ДТП. Дублер Окружной», - пояснил автор.

На кадрах запечатлен перекресток, оборудованный светофором. Автомобили ждут разрешающего сигнала. Неожиданно Datsun резко трогается и едет на красный свет наперерез движущемуся на зеленый сигнал ВАЗ-2110.

От удара иномарка отлетает и опрокидывается на левый бок. Из «десятки» выходит водитель и, прихрамывая, идет к Datsun. Вслед за ним быстро подходят еще несколько мужчин и общими усилиями ставят машину на колеса. Судя по записи, сильных травм никто не получил.

Пользователи Сети не замедлили прокомментировать видео. «Пацаны сказали, проскочим!», «Что там в голове-то?» - осудили они нарушителя.