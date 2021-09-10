В Пензе теннисные мячи с начинкой не дошли до осужденного в колонии

В исправительной колонии строгого режима № 4, расположенной на Молодогвардейской улице в поселке Лесном на окраине Пензы, пресечена попытка доставки запрещенного вещества.
Сентябрьским вечером сотрудники оперативного отдела задержали 29-летнего жителя Пензенской области, который раньше отбывал наказание в ИК-4. У него изъяли два теннисных мячика, внутри которых находились 63 капсулы с веществом красно-белого цвета.
Экспертиза установила, что это сильнодействующее средство прегабалин, общая масса которого составила 25,2 грамма.
Было установлено, что переброс организовал 35-летний уроженец Казахстана, который отбывает в ИК-4 наказание. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.
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