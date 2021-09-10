Происшествия

В Пензе теннисные мячи с начинкой не дошли до осужденного в колонии

Печать

В исправительной колонии строгого режима № 4, расположенной на Молодогвардейской улице в поселке Лесном на окраине Пензы, пресечена попытка доставки запрещенного вещества.

Сентябрьским вечером сотрудники оперативного отдела задержали 29-летнего жителя Пензенской области, который раньше отбывал наказание в ИК-4. У него изъяли два теннисных мячика, внутри которых находились 63 капсулы с веществом красно-белого цвета.

Экспертиза установила, что это сильнодействующее средство прегабалин, общая масса которого составила 25,2 грамма.

Было установлено, что переброс организовал 35-летний уроженец Казахстана, который отбывает в ИК-4 наказание. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — фото 58.фсин.рф
0
0
0
0
 
Гость||

Большой теннис в ИК?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте