В Пензе теннисные мячи с начинкой не дошли до осужденного в колонии

10.09.2021 | 09:59

В исправительной колонии строгого режима № 4, расположенной на Молодогвардейской улице в поселке Лесном на окраине Пензы, пресечена попытка доставки запрещенного вещества.

Сентябрьским вечером сотрудники оперативного отдела задержали 29-летнего жителя Пензенской области, который раньше отбывал наказание в ИК-4. У него изъяли два теннисных мячика, внутри которых находились 63 капсулы с веществом красно-белого цвета.

Экспертиза установила, что это сильнодействующее средство прегабалин, общая масса которого составила 25,2 грамма.

Было установлено, что переброс организовал 35-летний уроженец Казахстана, который отбывает в ИК-4 наказание. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.