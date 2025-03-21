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Криминал

В Пензе накажут адвоката, пытавшегося обмануть осужденного

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В Пензе завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего адвоката, который обвиняется в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Он пообещал осужденному, что за 1,5 млн рублей договорится о смягчении наказания.

Осужденный, отбывающий срок в исправительной колонии за совершение особо тяжкого преступления против личности в 2024 году, попросил адвоката решить вопрос о замене неотбытой части на менее строгую меру.

Юрист пояснил, что потребуются деньги (1,5 млн) на взятки сотрудникам прокуратуры и суда, хотя эти сведения не соответствовали действительности.

Осужденный сообщил о предложении сотрудникам регионального УФСБ России, рассказала старший помощник прокурора области Елена Листарова. Поэтому довести свой умысел до конца адвокат не смог. 20 ноября мужчину задержали после передачи ему 500 тысяч рублей.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния адвокат признал. В ходе расследования уголовного дела по ходатайству следователя в обеспечительных целях на земельный участок обвиняемого наложен арест», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Татьяна Махницкая.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Пензы.

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Источник — фото областного СУ СКР
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