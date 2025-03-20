Сетевое издание|18+|Четверг|20 мар 2025|12:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Зареченцев осудили за дорогой подарок сотруднику колонии

Печать
Telegram

В Пензе на скамье подсудимых оказалась супружеская пара из Заречного. 39-летний мужчина и его 41-летняя жена попытались подкупить сотрудника УФСИН.

В сентябре 2024 года зареченец отбывал наказание в колонии № 5. Чтобы добиться лояльного отношения к себе сотрудника исправительного учреждения, который не накладывал бы взыскания за нарушения, не отправлял в штрафной изолятор и предоставил дополнительные свидания, мужчина решил дать тому взятку.

В дело заключенный втянул супругу. По просьбе мужа зареченка купила телефон за 47 000 рублей и в служебном кабинете передала его сотруднику колонии в качестве взятки.

«Однако должностное лицо от ее получения отказалось, а злоумышленница была задержана сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

На суде зареченцы полностью признали свою вину.

Мужчине назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а его жене - штраф в размере 50 000 рублей. Мобильный телефон, являвшийся предметом взятки, конфисковали в доход государства.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте