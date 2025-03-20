Зареченцев осудили за дорогой подарок сотруднику колонии

20.03.2025 | 11:53

В Пензе на скамье подсудимых оказалась супружеская пара из Заречного. 39-летний мужчина и его 41-летняя жена попытались подкупить сотрудника УФСИН.

В сентябре 2024 года зареченец отбывал наказание в колонии № 5. Чтобы добиться лояльного отношения к себе сотрудника исправительного учреждения, который не накладывал бы взыскания за нарушения, не отправлял в штрафной изолятор и предоставил дополнительные свидания, мужчина решил дать тому взятку.

В дело заключенный втянул супругу. По просьбе мужа зареченка купила телефон за 47 000 рублей и в служебном кабинете передала его сотруднику колонии в качестве взятки.

«Однако должностное лицо от ее получения отказалось, а злоумышленница была задержана сотрудниками правоохранительных органов», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

На суде зареченцы полностью признали свою вину.

Мужчине назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а его жене - штраф в размере 50 000 рублей. Мобильный телефон, являвшийся предметом взятки, конфисковали в доход государства.