В Пензе вынесли приговор заключенному в статусе «положенца»

27.03.2025 | 19:12

В Пензе осудили 38-летнего жителя Грозного, который занял высшее положение в преступной иерархии при отбывании наказания в пензенской исправительной колонии № 4 (строгого режима).

В феврале 2021 года заключенный, который оказался в учреждении за разбойное нападение, был наделен статусом «положенца».

Он назначал так называемых смотрящих за отдельными объектами учреждения, пропагандировал традиции и правила преступной среды, организовывал пополнение казны, разрешал конфликты, по своему усмотрению понижал тех, кто совершил проступок.

«Кроме того, мужчина признан виновным в вымогательстве у осужденных. В результате его действий потерпевшие через счета своих близких перечислили более 86 000 рублей на банковские карты родственников виновного, не осведомленных о намерениях осужденного. Полученные средства впоследствии он распределял на нужды осужденных и другие цели», - рассказали в Генеральной прокуратуре РФ.

В итоге мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

«Осужденный обязан возместить 3 потерпевшим ущерб, причиненный преступлениями», - уточнили в пресс-службе Пензенского областного суда.