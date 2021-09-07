В Пензе пьяный иностранец опростал кишечник в похоронном бюро

07.09.2021 | 11:56

Ранним утром в понедельник, 6 сентября, в одной из пензенских организаций произошел случай, который без преувеличения можно назвать диким.

В 7:50 патрульному экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступил вызов из ритуального агентства, расположенного на улице Светлой (микрорайон Согласие). Когда правоохранители прибыли на место, их глазам открылась неприглядная картина.

Как рассказал сотрудник организации, чуть ранее в агентство зашел пьяный мужчина и устроил дебош. Он повредил венки на сумму порядка 10 000 рублей, а затем совершил то, что в народе называется «справить большую нужду».

«26-летнего хулигана задержали на месте. При установлении его личности выяснилось, что он является гражданином другого государства и, по всей видимости, находится в Российской Федерации нелегально. Для дальнейшего разбирательства нарушителя правопорядка доставили в городское управление МВД», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.