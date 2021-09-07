Происшествия

В Пензе пьяный иностранец опростал кишечник в похоронном бюро

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Ранним утром в понедельник, 6 сентября, в одной из пензенских организаций произошел случай, который без преувеличения можно назвать диким.

В 7:50 патрульному экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступил вызов из ритуального агентства, расположенного на улице Светлой (микрорайон Согласие). Когда правоохранители прибыли на место, их глазам открылась неприглядная картина.

Как рассказал сотрудник организации, чуть ранее в агентство зашел пьяный мужчина и устроил дебош. Он повредил венки на сумму порядка 10 000 рублей, а затем совершил то, что в народе называется «справить большую нужду».

«26-летнего хулигана задержали на месте. При установлении его личности выяснилось, что он является гражданином другого государства и, по всей видимости, находится в Российской Федерации нелегально. Для дальнейшего разбирательства нарушителя правопорядка доставили в городское управление МВД», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

Дебилы, пишут о дебилах. Полнейшее дно местные псевдожурналюги. Или снизу еще постучат?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Дебилы, пишут о дебилах. Полнейшее дно местные псевдожурналюги. Или снизу еще постучат?

------------------------------------------------------

Вы что это гражданин, иносранца нервируете?

С вас за это ещё спросится!

На колени!

Гость||

мордой в его деяние.......

Гость||

Один американец

Засунул в жопу палец

И вытащил оттуда

..овна четыре пуда.

Гость||

Изыдие произошло когда он цены увидел

Дмитрий Н. Мотовилов||

Там же кресты и венки с иконками. Вот его и перекосило от такого экстаза.

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Там же кресты и венки с иконками. Вот его и перекосило от такого экстаза.
Это тебя Мотя перекосило от интернета. Вспомни как хорошо было в советской Пензе 80-х.

Дмитрий Н. Мотовилов||

"Дмитрий Н. Мотовилов" писал:

Там же кресты и венки с иконками.

Вот его и перекосило

от такого экстаза.

-----------------------------

Это тебя Мотя перекосило от интернета. Вспомни как хорошо было в советской Пензе 80-х.

===============================

Это тебе вороватому кретину там хорошо,

на мотиной шее пировать.

Га-га-га

Гость||

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Там же кресты и венки с иконками. Вот его и перекосило от такого экстаза.
Дерьмодемон из его вышел?

Гость||

В новостях больше написать не о чем?

Гость||

Австриец?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Иопинец не сдавшийся в плен... Они в ВОВ знаешь что ели?

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Австриец?

------------------------------

Наелся свинины, тут его и переколбасило...

Гость||

Гость писал(a):

Австриец?
Австралиец

Гость||

Раньше с такими иностранцами служить приходилось в Армии родной страны

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Имя: Гость
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