В Городищенском районе «Газель» смяла ВАЗ, погиб мужчина

07.09.2021 | 21:04

Очевидцы рассказали о смертельной аварии, произошедшей в Пензенской области вечером во вторник, 7 сентября.

«Городищенский район, один труп! Время 19:50», - уточнил участник пензенского водительского сообщества во «Вконтакте».

К посту прикреплены фотографии, на которых запечатлены участники аварии: грузовая «Газель» и легковой ВАЗ. Второе транспортное средство повреждено настолько сильно, что мало похоже на автомобиль. На водительском месте - тело мужчины средних лет.

По факту случившегося начата проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.