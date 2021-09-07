В Городищенском районе «Газель» смяла ВАЗ, погиб мужчина

Очевидцы рассказали о смертельной аварии, произошедшей в Пензенской области вечером во вторник, 7 сентября.
«Городищенский район, один труп! Время 19:50», - уточнил участник пензенского водительского сообщества во «Вконтакте».
К посту прикреплены фотографии, на которых запечатлены участники аварии: грузовая «Газель» и легковой ВАЗ. Второе транспортное средство повреждено настолько сильно, что мало похоже на автомобиль. На водительском месте - тело мужчины средних лет.
По факту случившегося начата проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.
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На фото не Газель, это ГАЗон -гораздо более мощная машина.