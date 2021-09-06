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Происшествия

Жительница Московской области утонула в Суре, упав с моста Дружбы

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В субботу, 4 сентября, в Пензе произошла трагедия. О случившемся в службу экстренных вызовов 112 сообщил очевидец. Он рассказал, что на его глазах с подвесного моста Дружбы упал человек.

Информация поступила в поисково-спасательную службу в 20:25. Спасатели прибыли на берег, а затем на моторной лодке обследовали реку в указанном районе.

Они обнаружили тело погибшей, доставили его на берег и передали сотрудникам полиции и скорой помощи, сообщили в Пензенском поисково-спасательном центре.

В УМВД России по Пензенской области порталу «ПензаИнформ» рассказали, что в 20:31 в полицию поступила информация о том, что на водной глади Суры обнаружен труп женщины.

«Погибшей оказалась жительница Московской области. Материалы переданы в региональное следственное управление», - уточнили в пресс-службе ведомства.

«По факту гибели женщины 1954 года рождения проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», - подтвердила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Источник — фото pozhar.pnzreg.ru
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Гость||

Жертва селфи?8185

Гость||

Какого селфи?? Возраст 66

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