В Пензе пропал 44-летний мужчина в джинсах и футболке

02.09.2021 | 08:47

В Пензе объявили в розыск 44-летнего Алексея Александровича Пономарева. О месте нахождения мужчины неизвестно с 29 августа, однако ориентировку на него опубликовали лишь утром в четверг, 2 сентября.

По данным волонтеров регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», рост пропавшего 178 см, телосложение среднее, волосы темные короткие, глаза карие. Он одет в темно-синюю футболку и синие джинсы, на ногах - черные кроссовки.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам добровольцы.

Позвонить можно и по телефону 112.