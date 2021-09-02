В Пензе пропал 44-летний мужчина в джинсах и футболке

В Пензе объявили в розыск 44-летнего Алексея Александровича Пономарева. О месте нахождения мужчины неизвестно с 29 августа, однако ориентировку на него опубликовали лишь утром в четверг, 2 сентября.
По данным волонтеров регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт», рост пропавшего 178 см, телосложение среднее, волосы темные короткие, глаза карие. Он одет в темно-синюю футболку и синие джинсы, на ногах - черные кроссовки.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к пензенцам добровольцы.
Позвонить можно и по телефону 112.
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Почему-то никакой конкретики, где жил, где пропал и т.д.? Всё скрыто. Стало быть тёмная история.