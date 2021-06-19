Происшествия

В жестком ДТП у села Ленино пострадал 74-летний водитель Renault

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В субботу, 19 июня, в Пензенском районе случилось серьезное ДТП. Видео с места событий появилось в группе автомобилистов в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах запечатлены стоящие на обочине дороги самосвал и легковой автомобиль, у которого капот от удара собрался в гармошку. Возле легковушки хлопочут медики скорой помощи.

«Жесткое ДТП. Село Ленино, КамАЗ на красный. Время 12:00», - описал события автор видео.

В Госавтоинспекции уточнили марки машин, попавших в аварию.

«По предварительной информации, в 11:35 на 16-м километре автомобильной дороги Пенза - Кондоль произошло столкновение автомобилей МАЗ под управлением мужчины 1994 года рождения и Renault Duster, за рулем которого находился мужчина 1947 года рождения», - рассказали порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Бригада скорой помощи доставила владельца Renault в больницу.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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