Происшествия

В Никольском районе водитель погиб при подготовке работ на цементовозе

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В Никольском районе погиб 54-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, вечером в воскресенье, 13 июня, в одном из обществ с ограниченной ответственностью водитель при подготовке погрузочных работ на цементовозе-полуприцепе упал с высоты.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Возбуждено дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия и работник организации, ответственный за соблюдение требований охраны труда.

Расследование продолжается, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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