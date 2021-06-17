В Никольском районе водитель погиб при подготовке работ на цементовозе

17.06.2021 | 17:50

В Никольском районе погиб 54-летний мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, вечером в воскресенье, 13 июня, в одном из обществ с ограниченной ответственностью водитель при подготовке погрузочных работ на цементовозе-полуприцепе упал с высоты.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Возбуждено дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагического происшествия и работник организации, ответственный за соблюдение требований охраны труда.

Расследование продолжается, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.