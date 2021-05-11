В аварии с участием такси в Пензе пострадала молодая девушка

11.05.2021 | 19:51

Молодая девушка пострадала в результате аварии, случившейся в Пензе вечером во вторник, 11 мая.

«По предварительным данным, в 17:50 на улице Чкалова, 53, произошло столкновение двух автомобилей: «Лады Гранты», за рулем которой находился мужчина 1990 года рождения, и Hyundai Solaris, которым управлял мужчина 1978 года рождения», - рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Судя по кадрам с места происшествия, водитель иномарки работает в службе такси - на кузов нанесена соответствующая символика. В результате аварии пострадала пассажирка этой машины - девушка 2002 года рождения. Ее доставили в больницу.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась водителю «Гранты». Ему оказали ее на месте, после чего отпустили.

По факту случившегося проводится проверка.