Происшествия

В аварии с участием такси в Пензе пострадала молодая девушка

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Молодая девушка пострадала в результате аварии, случившейся в Пензе вечером во вторник, 11 мая.

«По предварительным данным, в 17:50 на улице Чкалова, 53, произошло столкновение двух автомобилей: «Лады Гранты», за рулем которой находился мужчина 1990 года рождения, и Hyundai Solaris, которым управлял мужчина 1978 года рождения», - рассказали в региональном управлении ГИБДД.

Судя по кадрам с места происшествия, водитель иномарки работает в службе такси - на кузов нанесена соответствующая символика. В результате аварии пострадала пассажирка этой машины - девушка 2002 года рождения. Ее доставили в больницу.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась водителю «Гранты». Ему оказали ее на месте, после чего отпустили.

По факту случившегося проводится проверка.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Судя по кадрам с места происшествия,
Судя по кадрам автор смачно плюнул на объектив камеры телефона и не менее смачно размазал пальцами.

Имя: Гость
Комментарий:

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