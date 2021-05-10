Очевидцы рассказали о ДТП в Чемодановке и зажатых под фурой девочках

10.05.2021 | 21:40

Крупная авария произошла под Пензой вечером в понедельник, 10 мая. По предварительным данным, после 21:00 на федеральной автомобильной дороге М5 «Урал» в районе села Чемодановка Бессоновского района столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

Фото и видео с места ДТП появились в городских сообществах во «ВКонтакте». На кадрах - автобус, перегородивший проезжую часть, и группа людей, стоящих у обочины. Рядом - сложившийся тягач с полуприцепом.

«Спасатели извлекают тела зажатых под фурой девочек», - прокомментировал опубликованную фотографию очевидец.

О количестве пострадавших и тяжести полученных ими повреждений не сообщается. В региональном управлении ГИБДД случившееся пока не комментируют.