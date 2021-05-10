Сетевое издание|18+|Понедельник|10 мая 2021|23:06
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Происшествия

Очевидцы рассказали о ДТП в Чемодановке и зажатых под фурой девочках

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Крупная авария произошла под Пензой вечером в понедельник, 10 мая. По предварительным данным, после 21:00 на федеральной автомобильной дороге М5 «Урал» в районе села Чемодановка Бессоновского района столкнулись пассажирский автобус и грузовик.

Фото и видео с места ДТП появились в городских сообществах во «ВКонтакте». На кадрах - автобус, перегородивший проезжую часть, и группа людей, стоящих у обочины. Рядом - сложившийся тягач с полуприцепом.

«Спасатели извлекают тела зажатых под фурой девочек», - прокомментировал опубликованную фотографию очевидец.

О количестве пострадавших и тяжести полученных ими повреждений не сообщается. В региональном управлении ГИБДД случившееся пока не комментируют.

Источник — фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Воскресенье,10 мая.

Гость||

Что произошло? Кто виноват?

Гость||

Какое же воскресенье,понедельник.День тяжелый.Дай бог всем здоровья и чтобы все были живы.И самое главное скорейшего выздоровления!

Гость||

Что там случилось? Девочки живы?

Гость||

Когда извлекают тела, вряд ли они живы

Гость||

Что произошло? Кто виноват?
Так называемая федеральная трасса М5 ажно об двух полосах, проходящая через населённый пункт.

Только сегодня там ехал.

Гость||

Одна девочка жива

Гость||

Одна погибла

Гость||

Пострадавших много

Гость||

мою жену сына сноху увезли в больницу с этой аварии с разной степени тяжести

Гость||

Рейсовый автобус в Кижеватово. Фура в него влетела. 7 пострадавших.

Гость||

Гость 22:42 сил вам и терпения и скорейшего выздоровления вашей снохе

Гость||

спасибо всем соболезную погибшим держитесь люди на все воля божья

Гость||

А что за оргия на последнем фото ?

Гость||

Очень смешно... ты дебил???

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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