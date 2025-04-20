Трассу под Сердобском заволокло густым дымом

20.04.2025 | 18:03

Днем в воскресенье, 20 апреля, водителям, ехавшим по участку трассы между Рощином и Сердобском, пришлось понервничать: видимость на дороге снизилась до 1-2 метров из-за пожара на поле.

Кадры появились в Сети. На них запечатлены проезжая часть и стена густого дыма, в которой исчезают автомобили.

Чтобы не попасть в ДТП, водители были вынуждены снижать скорость и останавливаться.

Как сообщили в ГУ МЧС, с начала суток до 16:32 в Пензенской области случилось 23 пожара. В регионе горит очень много травы.

Ранее в Сердобске пламя охватило 400 кв. м земли. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Источник видео и фото - «ЧП Пенза».