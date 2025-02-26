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Общество

«Поволжуправтодор» оштрафовали за нарушения на трассе Р-207

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ФКУ «Поволжуправтодор» оспорило в Арбитражном суде постановление территориального отдела Госавтодорнадзора по Пензенской области МТУ Ространснадзора по ПФО. Инспектор оштрафовал учреждение на 110 000 рублей за нарушения требований технических регламентов.

В августе во время рейда по трассе Р-207 Пенза - Балашов - Михайловка - авт. дорога А-260 (участок до 115-го километра) выяснилось, что на 78-м километре покрытие проезжей части деформировано, на 65-м имеется несанкционированный съезд, на 68-м водоотводные лотки не обеспечивают водоотвод (засорены), на 48-м отсутствует разметка, разделяющая транспортные потоки, а на нескольких отрезках нет сигнальных столбиков на примыканиях и знака «Уступите дорогу».

Трасса находится в оперативном управлении ФКУ «Поволжуправтодор», поэтому оно и было оштрафовано.

Учреждение, оспаривая постановление, сослалось на то, что не является субъектом административного правонарушения. Однако суд не согласился.

«Доводы заявителя о том, что ответственность за содержание указанного участка автомобильной дороги несет ООО «ДСУ № 1», так как между ФКУ «Поволжуправтодор» и ООО «ДСУ № 1» заключен соответствующий государственный контракт, не принимаются», - говорится в решении суда.

ФКУ «Поволжуправтодор» является казенным учреждением и в соответствии с уставом выполняет функции государственного заказчика, не имея материально-технической базы для содержания дорог. Его полномочия - заключение госконтрактов и осуществление контроля за их исполнением. Таким образом, именно ФКУ «Поволжуправтодор» несет ответственность за выявленные нарушения.

В то же время суд посчитал, что назначенный организации штраф может быть снижен. Учреждение финансируется из бюджета, осуществляет деятельность социальной направленности и приняло меры к устранению нарушений.

В итоге постановление Ространснадзора было изменено лишь в части наказания в виде штрафа в 110 000 рублей: его размер снизили до 50 000.

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