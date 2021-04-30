В Пензе управляющий магазином задержан за избиение сотрудника

30.04.2021 | 09:17

В Пензе управляющий магазина задержан за причинение телесных повреждений 19-летнему продавцу. Инцидент произошел в четверг, 29 апреля, в центре города.

В 16:27 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что в одной из торговых точек на улице Суворова избивают гражданина. Росгвардейцы направились по указанному адресу.

«Подъезжая к магазину, стражи порядка заметили встревоженного мужчину. Он явно ожидал их приезда. На вопросы о произошедшем гражданин рассказал, что управляющий торговой точкой нанес ему телесные повреждения телескопической дубинкой», - пояснили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Предполагаемого злоумышленника задержали. 29-летний управляющий магазином рассказал, что причиной конфликта стало его недовольство работой подчиненного.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции, пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. Медики заключили, что ему необходима госпитализация, и доставили его в одну из городских больниц.