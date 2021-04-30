Происшествия

В Пензе управляющий магазином задержан за избиение сотрудника

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В Пензе управляющий магазина задержан за причинение телесных повреждений 19-летнему продавцу. Инцидент произошел в четверг, 29 апреля, в центре города.

В 16:27 экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что в одной из торговых точек на улице Суворова избивают гражданина. Росгвардейцы направились по указанному адресу.

«Подъезжая к магазину, стражи порядка заметили встревоженного мужчину. Он явно ожидал их приезда. На вопросы о произошедшем гражданин рассказал, что управляющий торговой точкой нанес ему телесные повреждения телескопической дубинкой», - пояснили в пресс-службе пензенского управления Росгвардии.

Предполагаемого злоумышленника задержали. 29-летний управляющий магазином рассказал, что причиной конфликта стало его недовольство работой подчиненного.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции, пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи. Медики заключили, что ему необходима госпитализация, и доставили его в одну из городских больниц.

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Гость||

Типа, все рабы? Судить его надо по всей строгости закона...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

29-летний управляющий магазином рассказал, что причиной конфликта стало его недовольство работой подчиненного
Вот из-за этого и встреляли капиталистов в 17 году!!!

Гость||

Гость писал(a):

Вот из-за этого и встреляли капиталистов в 17 году!!!
Всего 3 года с небольшим прошло с этого 17-года и что-то не помню такого?

Гость||

Нет худшего надсмотрщика, чем выслуживший раб.

Владелец магазина ставки на бои рабов не принимает?

Гость||

А владелец магазина и работник одной национальности?

Гость||

говарить ана немного осталас маи маи какбудтто ани рожали земля планета .маи планета.

Гость||

Прекрасную рекламу сделал своему магазину. Как называется этот гадюшник, чтобы туда даже не заходить, не говоря о покупке?

Гость||

на границе узбеки месяц жили на поле возле границы голодные не могли уехать в Казахстан из России их не пускали зачем врать я не понимаю

Гость||

Странный он какой-то. У 19-летнего ведь могут быть агрессивные родственники. В одном городе живут!

Гость||

Просто так бить не будут тем более дубинкой.

Слов не понимает если человек.

Битие поражает сознание!

Гость||

Гость писал(a):

Типа, все рабы?
Если вы ведете себя как рабы, значит вы и есть рабы.

Гость||

Гость писал(a):

как рабы, значит вы и есть рабы.
А что плохого быть уважаемым, полезным обществу рабом?

Вот ненужным нерабом - это позор быть

Гость||

Гость писал(a):

А что плохого быть уважаемым, полезным обществу рабом?

Вот ненужным нерабом - это позор быть

Человеком надо оставаться всегда, не взирая на должности и положение, не нравится работа подчиненного-оштрафуй, объяви выговор, уволь. Но бить человека никому не разрешено на рабочем месте, судить этого скота по всей строгости.

Гость||

И у нас нет рабства ?

Как бы не так

Гость||

Гость писал(a):

Человеком надо оставаться всегда, не взирая на должности и положение, не нравится работа подчиненного-оштрафуй, объяви выговор, уволь. Но бить человека
Ну это понятно, вот и допрыгался. А в 90-е мог и хуже допрыгаться.

Гость писал(a):

И у нас нет рабства ?

Как бы не так

А где его нет то? В США некоторые штаты до сих пор официально не отменили рабство то.

Имя: Гость
Комментарий:

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