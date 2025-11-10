В аварии у ЦУМа пострадала 76-летняя женщина-водитель

10.11.2025 | 11:49

Утром в воскресенье, 9 ноября, в центре Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.

По предварительным данным, в 9:20 на пересечении улиц Чехова и Бакунина, у ЦУМа, столкнулись две машины: Renault Duster, за рулем которого находилась 76-летняя женщина, и Toyota Opa под управлением 68-летнего мужчины.

Оба автомобиля получили механические повреждения, у Renault смяло переднюю часть.

Женщину-водителя после ДТП госпитализировали с травмами. Мужчине медики оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.