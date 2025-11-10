Происшествия

В аварии у ЦУМа пострадала 76-летняя женщина-водитель

Печать
Telegram

Утром в воскресенье, 9 ноября, в центре Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди.

По предварительным данным, в 9:20 на пересечении улиц Чехова и Бакунина, у ЦУМа, столкнулись две машины: Renault Duster, за рулем которого находилась 76-летняя женщина, и Toyota Opa под управлением 68-летнего мужчины.

Оба автомобиля получили механические повреждения, у Renault смяло переднюю часть.

Женщину-водителя после ДТП госпитализировали с травмами. Мужчине медики оказали помощь на месте, доставка в больницу не потребовалась.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото канала «Сова Пенза авто»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети