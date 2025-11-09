В Кузнецке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек

09.11.2025 | 10:23

В Кузнецке в субботу, 8 ноября, случился пожар в многоквартирном доме. Спасателям пришлось эвакуировать людей.

Загорелись электрощитовые на 4, 8 и 9-м этажах дома на улице Приборостроителей. Сигнал в МЧС поступил в 15:07.

На борьбу с огнем были направлены 8 пожарных и 3 единицы техники.

Из здания эвакуировали 20 человек.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.