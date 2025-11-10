В Пензе при пожаре на ул. Огарева погибла 36-летняя женщина

В ночь с воскресенья на понедельник, с 9-го на 10 ноября, в Пензе случился смертельный пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 23:51.
Огонь охватил 2-этажный кирпичный дом на улице Огарева (Бугровка) - выгорели чердак и второй этаж, первый пострадал частично.
«Общая площадь пожара составила 520 квадратных метров», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
На тушение выезжали 35 человек личного состава, привлекалось 11 спецмашин.
«10 человек эвакуированы, спасен пострадавший 40-летний мужчина, обнаружена погибшей 36-летняя женщина», - уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
Новости по теме
- В Кузнецке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек
- За 3 года число жителей Пензы может сократиться на 5 500 человек
- Пожар в сарае и бане в Терновке: жилые дома спасли от огня
- В ДТП в Бессоновском районе погиб 21-летний водитель
- Появились новые кадры с места смертельного ДТП в Елюзани
- На улице Октябрьской в Никольске загорелся дом
- Очевидцы сообщили о смертельном ДТП в Бессоновском районе
- Под Елюзанью столкнулись «Лада» и трактор, погибли 2 человека
- Пожар в доме № 5 на улице Антонова: информация от МЧС
- На ул. Антонова в Пензе загорелись сразу несколько квартир
Последние новости
- В Пензе ищут свидетелей ДТП с пешеходом на проспекте Строителей
- В Пензенской области за неделю в ДТП погибли 2 лосихи
- В Пензе пропал дезориентированный пенсионер в сланцах
- В Кузнецке из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек
- В Пензе ищут мужчину, пропавшего в сентябре
- В Пензе на улице Измайлова насмерть сбили пешехода
- Прекращены поиски 10-летнего мальчика из Кузнецка
- В Пензенской области пропал 10-летний мальчик из Кузнецка
- Пожар в сарае и бане в Терновке: жилые дома спасли от огня
- В ДТП в Бессоновском районе погиб 21-летний водитель
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!