Происшествия

В Пензе при пожаре на ул. Огарева погибла 36-летняя женщина

В ночь с воскресенья на понедельник, с 9-го на 10 ноября, в Пензе случился смертельный пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 23:51.

Огонь охватил 2-этажный кирпичный дом на улице Огарева (Бугровка) - выгорели чердак и второй этаж, первый пострадал частично.

«Общая площадь пожара составила 520 квадратных метров», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На тушение выезжали 35 человек личного состава, привлекалось 11 спецмашин.

«10 человек эвакуированы, спасен пострадавший 40-летний мужчина, обнаружена погибшей 36-летняя женщина», - уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Источник — видео МЧС
