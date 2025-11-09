В Пензе пропал дезориентированный пенсионер в сланцах

В Пензе ищут 82-летнего Виктора Ивановича Маркелова. В воскресенье, 9 ноября, он ушел из дома в неизвестном направлении.
Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» распространили ориентировку на мужчину. Они уточнили, что человек дезориентирован.
Рост пропавшего - 165 см, телосложение худощавое, волосы седые, глаза голубые.
Виктор Иванович был одет в темную кофту и черные штаны, на ногах - серые сланцы, на голове - камуфлированная панама.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.
