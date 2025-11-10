Криминал

У кузнечанина в машине нашли пистолет с патронами

Печать
Telegram

33-летнему жителю Кузнецкого района грозит до 5 лет лишения свободы за хранение оружия и боеприпасов.

Мужчину задержали при отработке оперативной информации. В его автомобиле Toyota Land Cruiser 200 нашли огнестрельный пистолет с переделанным стволом и 17 патронов к нему.

Кузнечанин рассказал полицейским, что нашел оружие около месяца назад на трассе М-5 и оставил себе.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Найдя огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства или газовое оружие, граждане обязаны сдать обнаруженные предметы вооружения в полицию. В первую очередь это необходимо в целях обеспечения общественной безопасности. Сдать оружие гражданин может лично либо сообщив полиции место нахождения предметов вооружения», - пояснили в областном УМВД РФ.

Взрывные устройства трогать нельзя. При их обнаружении необходимо вызвать полицию к месту находки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети