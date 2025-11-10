У кузнечанина в машине нашли пистолет с патронами

33-летнему жителю Кузнецкого района грозит до 5 лет лишения свободы за хранение оружия и боеприпасов.
Мужчину задержали при отработке оперативной информации. В его автомобиле Toyota Land Cruiser 200 нашли огнестрельный пистолет с переделанным стволом и 17 патронов к нему.
Кузнечанин рассказал полицейским, что нашел оружие около месяца назад на трассе М-5 и оставил себе.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
«Найдя огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства или газовое оружие, граждане обязаны сдать обнаруженные предметы вооружения в полицию. В первую очередь это необходимо в целях обеспечения общественной безопасности. Сдать оружие гражданин может лично либо сообщив полиции место нахождения предметов вооружения», - пояснили в областном УМВД РФ.
Взрывные устройства трогать нельзя. При их обнаружении необходимо вызвать полицию к месту находки.
