В Пензе ищут мужчину, пропавшего в сентябре

В Пензе пропал 37-летний местный житель Николай Александрович Моштачков. О нем ничего не известно с 16 сентября.
В субботу, 8 ноября, волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» распространили ориентировку на мужчину.
Рост пропавшего - 168 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза голубые.
Предположительно, он был одет в голубую джинсовую куртку, черные толстовку, штаны и сланцы.
«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.
