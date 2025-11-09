Происшествия

В Пензе ищут мужчину, пропавшего в сентябре

В Пензе пропал 37-летний местный житель Николай Александрович Моштачков. О нем ничего не известно с 16 сентября.

В субботу, 8 ноября, волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» распространили ориентировку на мужчину.

Рост пропавшего - 168 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза голубые.

Предположительно, он был одет в голубую джинсовую куртку, черные толстовку, штаны и сланцы.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный)», - обратились к населению волонтеры.

Источник — фото «ЛизаАлерт»
