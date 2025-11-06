Начальник областного УМВД раскрыл сотрудникам путь к успеху

Общество

В УМВД России по Пензенской области состоялось торжественное открытие Доски почета, на которой размещены имена лучших сотрудников. Генерал-майор полиции Павел Гаврилин провел церемонию награждения, а после встретился с молодыми людьми, окончившими ведомственные вузы и только пополнившими ряды стражей порядка.

За чашкой чая полицейские поговорили о службе. Гаврилин рассказал о своем пути к высокому званию и приобретенном опыте.

«Это сложный путь, но, если хочешь добиться большего, будешь стараться изо всех сил», - отметил генерал-майор.

Сотрудники внимательно слушали жизненные истории и вдохновлялись ими.

«Павел Владимирович не скрывал, что на его пути были и моменты сомнений, и необходимость принимать непростые решения, но именно эти трудности закаляют характер и помогают выработать ту самую непоколебимую решимость», - рассказала эксперт областного ЭКЦ УМВД России Арина Выдря.

Кроме того, Гаврилин назвал качества, которыми должен обладать полицейский. Среди них - честность, ответственность, умение работать в команде и безграничная преданность делу.

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
