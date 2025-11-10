Происшествия

В Пензе после ДТП на улице Мира госпитализировали мужчину

В Пензе в воскресенье, 9 ноября, в ДТП на Западной Поляне пострадали люди.

Авария случилась около 22:00 на улице Мира в районе ТЦ «Новозападный», столкнулись Volkswagen Polo с 27-летним мужчиной за рулем и микроавтобус ГАЗ-2217 с 44-летним.

Водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован.

Двум пассажиркам отечественной машины, женщинам 35 и 45 лет, медики оказали помощь на месте, после чего их отпустили.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Источник — видео и фото «ДТП Пенза»
